Вопрос о возможном слиянии государственных компаний Tet и Latvijas mobilais telefons (LMT), потенциальной котировке акций на бирже или другие варианты развития остается нерешенным в течение почти 20 лет. Даже сейчас, несмотря на опубликованную неделю назад информацию о слиянии сегментов телекоммуникационного бизнеса Тет и LMT и предстоящих переговорах латвийской стороны с другим акционером обеих компаний – скандинавским телекоммуникационным гигантом Telia, дальнейшая стратегия развития обеих компаний окутана туманом.

Delfi Bizness изучил, какими будут дальнейшие действия государства, какие сценарии исключены, что думают сами компании и каковы могут быть потенциальные направления дальнейшего развития Тет и LMT.

Предложения можно подать до октября

Неделю назад в СМИ появилась новость об инициированном шведской Telia разделе Tet и продаже ее телекоммуникационного бизнеса компании LMT, в которой латвийское государство и шведская Telia Company будут владеть равными долями. Следующим шагом станет первичное публичное размещение (IPO) не менее 20% акций LMT и котировка на бирже.

16 июля на закрытом заседании правительства было рассмотрено информационное сообщение Министерства экономики (МЭ), основанное на исследовании рынка, проведенном консультантами, которых привлек управляющий государственными активами — Possessor. Исследование проводилось для того, чтобы принять решение о дальнейших действиях, как прийти к стратегически продуманному решению в интересах Латвийского государства.

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