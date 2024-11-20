Представители сети Maxima пожаловалась в Департамент защиты прав потребителей Эстонии на немецкую компанию Lidl – по мнению руководителей литовской сети супермаркетов, рекламная кампания немецких конкурентов слишком агрессивна и некорректна. Эстонский защитник прав потребителей жалобу не поддержал, сославшись на решение Суда Евросоюза. Раньше подобные заявления на Lidl рассмотрели в Литве и Эстонии — результаты разные, пишет Rus.Delfi.ee.

Заявление о неправомерном поведении касалось рекламных брошюр и постеров Lidl, в которых представлена корзина продуктов и приводится сравнение цен с аналогичными товарами в Maxima. Сравнение - не в пользу Maxima: в Lidl тот же набор продуктов корзина всегда оказывается дешевле.

Руководство Maxima посчитало такую ​рекламу вводящей в заблуждение. И пожаловались на то, как Lidl недобросовестно ведет бизнес. Аналогичные заявления на Lidl были сделаны в трех странах Балтии.

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