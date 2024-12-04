С какими трудностями сталкиваются мигранты из Беларуси и Украины при устройстве на работе в странах Евросоюза. Что мешает и что помогает им работать по специальности в новой стране? Какие профессии лучше конвертируются? Каким эмигрантам приходится труднее всего? Об этом рассказали авторы исследования "Как мигранты из Беларуси и Украины адаптируются на рынке труда ЕС".

Попадая в чужую страну вынужденно или по собственному желанию, иммигранты пытаются задействовать все свои навыки и квалификации, чтобы организовать жизнь на новом месте.

Люди одних профессий (например, айтишники или дальнобойщики и т.д.) от переезда мало что теряют, а то и приобретают, представители других профессий (школьные учителя, юристы и т. д.) должны пройти длинный путь, чтобы реализовать свой "капитал", а то и начать жизнь заново — нередко, наработав новые навыки и квалификации.

Во многих случаях вновь приехавшим приходится значительно потерять в социальном статусе и доходе. Одни переезжают навсегда, другие — на время, надеясь скоро вернуться.

Сотрудники независимого академического исследовательского центра в области экономических исследований BEROC Лев Львовский и Родион Морозов задались целью определить, что влияет на трудоустройство в иммиграции и как вновь прибывшим можно помочь.

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