Во что нам выльется новая налоговая реформа? Правда ли, что у бывшего балтийского лидера Эстонии — все еще хуже? Что происходит с госдолгом? Надо ли достраивать Rail Baltica? Не возвращаемся ли мы к кризису 2008-2009 годов? По какому параметру Латвия — в отличниках Евросоюза? Когда догоним среднеевропейский уровень? Глава Совета по фискальной дисциплине, доктор экономики Инна Штейнбука ответила на самые острые экономические вопросы.

Еще в начале этого года министр экономики Валайнис обещал через десять лет среднюю зарплату в 3 200 евро и рывок с удвоением объема экономики Латвии. Эксперты называли план амбициозным, но вполне реальным…

Осенью при составлении бюджета мы все время слышали: деньги есть только на оборону. Какая же реальная ситуация? Что означают многочисленные налоговые и пенсионные изменения? Так мы затягиваем пояса или делаем первые шаги путь в светлое будущее?

- Как вы оцениваете состояние экономики Латвии? Правда ли, что в стране успеха Эстонии "все намного хуже"?

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