Из базы данных компании Allium UPI, которая управляет системой карточек клиентов PetCity, Abotheka и Apothem Beauty, были похищены личные данные около 700 000 клиентов в странах Балтии. Среди прочего, была украдена история покупок за семь лет. Все, чьи данные были украдены, сегодня получат уведомления, сообщает Rus.Delfi.ee .

Скачанная база данных может быть использована для того, чтобы отследить покупку безрецептурных лекарств и других товаров, не требующих рецепта, в течение семи лет (2014-2020 гг.). Allium UPI сообщает, что в базе данных нет информации о рецептурных медикаментах, а также паролей или платежной информации. Те, чьи данные пострадали в результате масштабной утечки, получат уведомление от Allium UPI по личной электронной почте, сообщили сегодня утром ведомства, участвующие в расследовании.