Из базы данных компании Allium UPI, которая управляет системой карточек клиентов PetCity, Abotheka и Apothem Beauty, были похищены личные данные около 700 000 клиентов в странах Балтии. Среди прочего, была украдена история покупок за семь лет. Все, чьи данные были украдены, сегодня получат уведомления, сообщает Rus.Delfi.ee.
Скачанная база данных может быть использована для того, чтобы отследить покупку безрецептурных лекарств и других товаров, не требующих рецепта, в течение семи лет (2014-2020 гг.). Allium UPI сообщает, что в базе данных нет информации о рецептурных медикаментах, а также паролей или платежной информации. Те, чьи данные пострадали в результате масштабной утечки, получат уведомление от Allium UPI по личной электронной почте, сообщили сегодня утром ведомства, участвующие в расследовании.