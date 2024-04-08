Почему с русскоязычным национальным меньшинством у Латвии не может быть такой же связи, как с нацменьшинствами, представляющими официальные языки стран ЕС? Почему русский язык можно сохранить только в рамках факультативов, а вот европейские языки — в рамках формального основного образования Латвии? Во время заседания Конституционного суда на вопросы судей ответила представитель Министерства образования Дайга Дамбите.

Конституционный суд Латвии (КС) рассматривает заявление отца двух детей юриста Тенгиза Джибути, который оспорил новую норму Закона об образовании от 2022 года, предусматривающую полный перевод частных школ на госязык. 24 апреля ожидается рассмотрение аналогичного вопроса по публичным школам — его результат зависит и от выводов, к которым судьи придут сейчас.

Незадолго до первого заседания КС, которое прошло 19 марта, Консультативный комитет Рамочной Конвенции по защите прав нацменьшинств при Совете Европы призвал Латвию срочно исправлять ситуацию, которая почти не разграничивает агрессию России в Украине и проблемы русского нацменьшинства в Латвии, в том числе - исключение большинства языков нацменьшинств из образования к 2025 году.

Пересказываем простым языком, какие ответы на острые вопросы конституционных судей Алвиса Лавиньша и Гунара Кучса дала представитель Министерства образования (МОН) Дайга Дамбите.

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