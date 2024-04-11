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История о мальчике, который вынужден дома разговаривать на латышском языке с котенком, поскольку его семья говорит только на русском языке. История о девочке, которая плакала в детсаду и на латышском языке ее не могли успокоить, а на русском успокоили. Истории украинских детей, которые за год без проблем переходят на обучение на латышском языке, в связи с чем непонятны 30-летние стенания русских родителей. Третий день Конституционного суда (КС) по полному переходу на госязык в частных школах и детсадах был эмоциональным.

Отец двух детей юрист Тенгиз Джибути оспорил в КС новую норму Закона об образовании о полном переходе частных школ и детсадов к обучению по единому стандарту на латышском языке. 24 апреля КС также оценит языковую реформу в отношении публичных школ.

В первых три дня привлеченные судом эксперты в сфере психологии, педагогики, филологии с цифрами и исследованиями доказывали, что образование только на латышском языке с возможностью факультативного изучения языков и культуры нацменьшинств — лучшая модель для всех жителей Латвии. Представитель министерства образования заверила, что места для русского языка в формальной программе школ попросту нет. (Читать — здесь.)

Сегодня на вопросы Конституционного суда также ответили представители частных школы и детского сада, а также замдиректора публичной украинской школы. Их мнения разделились настолько, что дошло до оскорблений.

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