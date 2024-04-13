Foto: Screenshot

История о 3-летней девочке, которая плакала в детсаду, на латышском языке ее не могли успокоить, а на русском успокоили, получила оценку и от Эгила Левитса. Его, в качестве международного авторитета права, пригласили на Конституционный суд о полном переводе частных школ и детсадов на госязык. Также Левитс высказал мнение, кого можно считать настоящими нацменьшинствами Латвии, что делать с "хомо советикус" и почему нельзя рассуждать о политике Латвии на языках нацменьшинств.

Экс-президент выступил в четвертый день рассмотрения судом заявления отца двух детей юриста Тенгиза Джибути, который оспорил новую норму Закона об образовании - про полный перевод частных школ и детсадов на госязык. С учетом полученных мнений, 24 апреля КС также оценит языковую реформу в отношении публичных школ.

Свое выступление в КС Эгилс Левитс начал с предположения, что Рамочная конвенция по защите прав нацменьшинств, на которую ссылается Джибути, к его семье… вообще, не относится. Впрочем, допустил, что этот вопрос еще надо углубленно изучить.

Пересказываем самые интересные заявления Эгила Левитса.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit