История о 3-летней девочке, которая плакала в детсаду, на латышском языке ее не могли успокоить, а на русском успокоили, получила оценку и от Эгила Левитса. Его, в качестве международного авторитета права, пригласили на Конституционный суд о полном переводе частных школ и детсадов на госязык. Также Левитс высказал мнение, кого можно считать настоящими нацменьшинствами Латвии, что делать с "хомо советикус" и почему нельзя рассуждать о политике Латвии на языках нацменьшинств.
Экс-президент выступил в четвертый день рассмотрения судом заявления отца двух детей юриста Тенгиза Джибути, который оспорил новую норму Закона об образовании - про полный перевод частных школ и детсадов на госязык. С учетом полученных мнений, 24 апреля КС также оценит языковую реформу в отношении публичных школ.
Свое выступление в КС Эгилс Левитс начал с предположения, что Рамочная конвенция по защите прав нацменьшинств, на которую ссылается Джибути, к его семье… вообще, не относится. Впрочем, допустил, что этот вопрос еще надо углубленно изучить.
Пересказываем самые интересные заявления Эгила Левитса.