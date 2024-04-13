История о 3-летней девочке, которая плакала в детсаду, на латышском языке ее не могли успокоить, а на русском успокоили, получила оценку и от Эгила Левитса. Его, в качестве международного авторитета права, пригласили на Конституционный суд о полном переводе частных школ и детсадов на госязык. Также Левитс высказал мнение, кого можно считать настоящими нацменьшинствами Латвии, что делать с "хомо советикус" и почему нельзя рассуждать о политике Латвии на языках нацменьшинств.