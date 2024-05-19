Полтора года назад актер и музыкант Артур Смольянинов, известный широкой публике по роли "афганца" Лютого в картине "9-я рота", заявил об антивоенной позиции, покинул Россию и переселился в Латвию. За это время он снялся в кино, записал альбом со своей новой группой, нашел свою фею и образовал сообщество свободных людей. Родина признала его террористом-экстремистом, а российские пранкеры устроили ему дипфейк от имени главы офиса президента Украины. Подробности - в интервью порталу Delfi.
После сделанных два года назад антивоенных заявлений Артур Смольянинов столкнулся с запретом на профессию и покинул Россию. О том, как это было, она рассказал тогда в интервью Delfi. Обосновавшись в Латвии, где жили его друзья, он активно включился в новую жизнь.
Собрал из местных музыкантов — латышей и русских - группу cheLovek, с которой выпустил первый мини-альбом "四" ("Четыре", ссылка) и клип на песню "Эльсинор". Совершил уже два тура по Америке, на подходе - третий. Снялся в картине Дзинтарса Дрейбергса про легендарную баскетбольную команду "ТТТ". В Америке снялся в еще одном независимом фильме. В рамках проекта "Философия на воде" провел публичный диалог с главой правительства Тибета в изгнании Пенпа Церингом...
В Вашингтоне он принял участие в акции у российского посольства "Полдень против Путина" - за честные выборы. Ее название подтолкнуло его к мысли использовать элемент демократии в своей работе. 21 мая в галерее МuseumLV культурного центра Grata JJ Артур объявил свой концерт "Слова и музыка" с "честными выборами" - публика сможет проголосовать за понравившиеся им новые песни, которые войдут в новый альбом. Плакатом для этого концерта стало необычное фото...
- Афиша твоего ближайшего концерта в Риге вызывает вопросы. Это эротичный оммаж знаменитой фотографии Джона Леннона и Йоко Оно от Анни Лейбовиц. Кто в твое случае Леннон — понятно, а кто та прекрасная обнаженная Йоко?
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