Foto: DELFI

Чей портрет "нарисовал" покинувший Россию режиссер Юрий Бутусов на сцене Рижского русского театра им. М.Чехова? В чем философия нашего времени? И причем здесь борщ? Попытаемся распознать ингредиенты и тайны приготовления нового блюда.

"Хосподи, бедненький, как он это ел?! Туда ж набухали столько соли!" - переживали две зрительницы из первого ряда, покидая зал. У закрытого занавеса на белой салфетке благоухал чесночком, зеленью и овощной симфонией свежеприготовленный борщ.

За несколько минут до этого главное блюдо современности спасло от адских мук художника. А процесс переваривания в головах зрителей, которые одолели три с половиной часа вблизи полыхающего жаром страстей, кострищ и кастрюль театрального помоста, только начался. И соль, даже пуд соли — это, наверное, самое малое, на что надо рассчитывать, отправляясь на постановку Юрия Бутусова "Гоголь. Портрет". Просто не будет.

Foto: Kristaps Kalns

О чем?

Пересказывать повесть Гоголя, ровно как и сюжет пьесы, написанной для постановки Эстер Бол (это новое имя, созвучное сочетанию "острая боль", после начала полномасштабного вторжения взяла драматург Ася Волошина, - прим. Ред.), — занятие бесперспективное. От классического гоголевского "Портрета" хорошо, если осталась половина. Вместе с главным тоном, на "палитру" Эстер Бол и Юрия Бутусова легли тексты Марселя Пруста, Джорджа Оруэлла, Леонида Андреева, Андрея Белого и Ван Гога…

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