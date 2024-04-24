"Я бы хотел жить в мире, где нет границ. Нет людей, которые могут приказать. Которые могут послать войска на мирных людей. То есть в совершенно другом мире. Мне власть не нужна", - говорит Юрий Бутусов. Его спектакль "Гоголь. Портрет" закроет сезон Рижского русского театра им. М. Чехова, посвященный природе власти. Портал Delfi поговорил с режиссером, который полтора года назад покинул Россию.

"Эти люди вовсе бесстрастны: идут, ни на что не обращая глаз, молчат, ни о чем не думая..." - написанные 200 лет назад слова из Гоголя как будто про день сегодняшний. "Могучая кучка" актеров Театра Чехова в черных бархатных камзолах вороней стаей кружит вокруг жуткого "живого" портрета. Сосредоточенно сведя брови, Юрий Бутусов дирижирует процессом. Рядом молчаливо впитывает атмосферу его верный соратник — сценограф Марюс Някрошюс. Сын великого Эймунтаса — "театрального бога" Бутусова.

Мы на репетиции заключительной премьеры сезона. Спектакля, которого так ждали местные актеры: поработать с многократным лауреатом премии "Золотая маска" — большое счастье. И выдалось оно, благодаря большому несчастью. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Бутусов уволился из Театра им. Вахтангова, где работал главным режиссером и покинул Россию.

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