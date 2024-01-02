На его "Костике" зрители смеются и плачут. Под видеозапись — оригинального спектакля в Москве уже нет, а страшная история про вырождение нации развивается у всех на глазах. 14 января в Splendid Palace рижане тоже не удержатся, а Дмитрий Крымов проведет сеанс рефлексии. А через две недели мы взлетим вместе с его "Питером Пеном" в Национальном театре — война оборвала полет режиссера, но он не сдался. Как не сдался, когда другой спектакль в Новом рижском театре отменили со странной формулировкой, постановка в Клайпеде пережила пожар у автора, а запуск нового проекта предварила странная информация про дороговизну. Нет, лучше смеяться, плакать и летать.

Подробности про творческий вечер Крымова с просмотром спектакля "Костик" в Splendid

Palace — здесь.

Общение с Дмитрием Крымовым — как путешествие с опытным гидом по чудесному сну. Простейший вопрос — и залп образов в ответ: неподвластный войне подснежник пробивается сквозь асфальт; кодовый замок пытаются вскрыть прошлогодней комбинацией, призвав на помощь волшебную смазку театра; в красивую башню уже вставили кирпичики Бродского и Набокова, а кирпичики Крымова ждут своего часа на складах Латвии, Литвы и Америки; собачка на паркете картины 15-го века вызывает пожар в ньюйоркской квартире и клайпедском театре; зрителей призывают припасть носом, ртом и даже ушами к щелочке, из которой еще поступает живительный кислород — его подает ОН…

Такая плотность визуального ряда восхищает, но не удивляет. После окончания Школы-студии МХАТ Дмитрий Крымов работал сценографом — оформил с десяток спектаклей своего великого отца Анатолия Эфроса и множество других. Он график и живописец. Его портрет Иоанна Павла II в свое время вызвал оторопь у кардиналов своим хулиганским стилем. Зато Папа работу сразу признал: Noli timere, quia ego sum („Не бойтесь, это я")".

В Москве у Дмитрия Крымова были свои актеры, готовые на любые эксперименты по первому взмаху волшебной палочки, его вожделели все столичные театры, критики засыпали его премиями, зрители обожали по любой цене билетов. Всего этого не стало в одночасье: с 24 февраля 2022 года Крымову, опять же по его меткому сравнению, пришлось отряхнуть корни от питавшей их и знакомой до каждого микроэлемента почвы и попытаться плодоносить из непредсказуемой позиции пальмы в кадке. В Риге такая кадка плоды дала не сразу.

Общение с Крымовым было назначено в Национальном театре, между репетициями "Питера Пена". На столе почти пустого кабинета — оранжевая папка с любовно выведенным названием. Рядом — талисман на удачу: пухлый томик "Anatolijs Efross". "Нашел тут в подвале", — улыбается Крымов.

- Задумалась о вашем выборе темы для Национального театра. Война прервала ваш полет на самом пике, а тут летающий мальчик Питер Пен…

- Угадали!

- Питер Пен не хочет взрослеть, а война всех нас заставляет взрослеть, а кого-то и стареть…

- Так вы знаете все ответы на свои вопросы! Давайте, вы будете спрашивать, а я буду все подтверждать. Или опровергать… Пока два правильных. (Смеется.)

- И все же, не было ли у вас мысли в Национальном театре обратиться к латышским авторам? В Америке вы же взялись за Хемингуэя и О’Нила…

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