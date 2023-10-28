Шамиль Хаматов в Латвии появился неожиданно. В феврале в спектакле Рижского русского театра им. М. Чехова "Централ-Парк Вест", вместо заявленного актера, вдруг возник таинственный незнакомец. Вскоре он же играл Полония в "Гамлете". К 140-летию театра Шамиль Хаматов вышел в главной роли "Калигулы". В зрительном зале сидела сестра Чулпан, актриса Нового рижского театра. Только тут его представили официально, как нового члена труппы. После премьеры портал Delfi пообщался с актером.

Шамиль не скрывает, в театральный мир его завлекла Чулпан. Отправившись из родной Казани в Москву поступать на совсем другую специальность, он, неожиданно для родителей и себя, оказался в театральном вузе. Потом - 17 лет в московском "Современнике"… И вот — Рига. Режиссер Сергей Голомазов сообщил, что в лице Шамиля рижский театр нашел дефицитного героя-неврастеника.

Премьера "Калигулы", совмещенная с празднованием 140-летия Рижского русского театра им. М. Чехова, собрала многочисленных представителей латышской интеллигенции. "Смотрела и чувствовала ГОСУДАРСТВЕННУЮ гордость за то, что у нас есть такой театр!" - написала в фейсбук-посте глава издательства Zvaigzne ABC Вия Килблока.

Абсурдистская пьеса о кровавом тиране идеально ложится на реалии сегодняшнего дня. На глазах зачарованной публики Шамиль Хаматов перерождается из избалованного судьбой мальчишки в откровенного дракулу, который с трудом тянет ноги в ожидании свежей порции крови и страданий...

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