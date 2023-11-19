Из чего вырастают войны? Как принять миллионы беженцев? Почему здоровый театр — коммерческий? Нет ли опасности скатиться в кабаре и порно? За что драматург Иван Вырыпаев извинился перед режиссером Алвисом Херманисом, но не согласился? В чем опасность бокальчика красного вина? Что надо успеть до конца жизни, который неизвестно когда наступит? Накануне своего поэтического вечера "Мир красивых бабочек" 22 ноября в 19.00 в Splendid Palace Вырыпаев дал интервью порталу Delfi.

Пьесы Ивана Вырыпаева идут по всему миру. В том числе и в Латвии. В марте 2022 года Иван объявил, что полученные им проценты от продажи билетов с постановок в российских театрах планирует переводить в фонды помощи Украины — на мирные цели. После чего спектакли стали убирать из репертуаров, а на самом Вырыпаева завели уголовное дело.

Сам драматург уже много лет назад переехал в Варшаву, к жене — польской актрисе Каролине Грушке, которая в 2008 году сыграла главную роль в его фильме "Кислород". С ней и дочкой Майей он приедет 22 ноября в Ригу с "Миром красивых бабочек" — исцелять души светлой грустью.

- 24 февраля 2022 года латвийский актер Максим Бусел снимался в Самаре с вашим сыном Геной в фильме о домашнем насилии. Узнав о вторжении России в Украину, Максим бросил строящуюся и вернулся в Ригу, а Гена позвонил вам…

- …и приехал. Это был сильнейший шок для всех нас. Я-то был уверен, что полномасштабное вторжение невозможно. Да, война шла на Донбассе, но я считал, что это связано только с восточным регионами. В общем, в политике я оказался совершенно недальновидным… Меня иногда спрашивают, как я себя чувствую, оказавшись в эмиграции. Но я уже почти 20 лет живу в Польше — здесь мой дом.

- Вы гражданин Польши?

- Да, но у меня осталось и русское гражданство, на основании которого меня в России заочно арестовали и судят.

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