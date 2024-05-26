Министерство образования сравнило элементы сексуального образования в школьном стандарте Латвии с рекомендациями ЮНЕСКО и обнаружил много "белых пятен". В том числе международное руководство четко отвечает на главные вопросы и тревоги родителей. Рассказываем об этом подробнее.

Все лето министерство образования Латвии с привлечением экспертов будет заниматься разработкой обучающей программы по сексуальному образованию для учителей — методик и серии видеопособий. Весь следующий учебный год школьным педагогам (а возможно, и дошкольным) будут давать базовые знания по теме.

Параллельно министерство будет дополнять уже существующий школьный стандарт недостающими знаниями. На сегодня основы сексуального просвещения включены в три предмета - социальные знания, естествознание, спорт и здоровье. Элементы, связанные с кибербезопасностью, добавят и в компьютерные знания.

Отказываться от своих намерений министерство не собирается - показатели по абортам и сексуально-трансмиссивным заболеваниям несовершеннолетних, громкие истории с домогательствами к подростком красноречиво свидетельствуют - знаний детям не хватает. В семьях на эти темы зачастую говорить не принято и не умеют.

Обсуждение чувствительной темы прошло на этой неделе в комиссии Сейма по правам человека. (Подробности — здесь.) Депутаты, многие из которых "включали родителей и бабушек с дедушками", задавали вопросы, тревожащие многих родителей - от традиционных ценностей до "отношений под кустом".. И рекомендации ЮНЕСКО по комплексному сексуальному образованию (КСО) очень подробно на них отвечают. Пересказываем коротко и понятно.

Правда ли,что сексуальное образование... ...ведет к раннему началу половой жизни ...лишает детей "невинности" ...противоречит нашей культуре или религии ...должны заниматься родители и семья, а не чужие люди. ...в школах внедряют вопреки желаниям родителей ...может и полезно для подростков, но не нужно детям младшего возраста. ...заставляет испытывать дискомфорт учителей на уроках – у них нет нужной квалификации для такого обучения ...не нужно, потому что его элементы уже изучаются в рамках биологии и других предметов ...должно продвигать позитивные ценности и идею ответственности ...не нужно, потому что подростки и так все узнают из интернета и соцсетей …не поддерживается религиозными лидерами ...подталкивает подростков к выбору нетрадиционной сексуальной ориентации

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!