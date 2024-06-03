В субботу, 8 июня, в Латвии состоятся выборы в Европарламент - избиратели выдадут путевки в Брюссель 9 депутатам. Портал Delfi составил гид по предложениям всех 16 партий, которые претендуют на места в Европарламенте. В этой статье - о том, что предлагает избирателям Новая консервативная партия и каковы ее шансы получить представительство в Европарламенте.

Что обещают? Само присутствие в списке Лианы Ланги задает общую идеологическую направленность. Претендуя на представительство в Брюсселе, партия напоминает, что в латвийском публичном пространстве нужно говорить по-латышски и защищать государственный язык. В том числе, добиваясь от Брюсселя выделения финансирования на создание латышского цифрового содержания. При этом, как и положено национал-консерваторам, партия выступает против дальнейшей федерализации ЕС и усиления роли Брюсселя в ущерб национальной компетенции, против бесконтрольного притока в Латвию грантов из третьих стран.