В распоряжении портала Delfi появилась информация из двух независимых источников, что "Хаматова уходит от Херманиса". Уточнялось, что актриса Чулпан Хаматова покидает труппу Нового Рижского театра. Портал Delfi попросил театр подтвердить или опровергнуть информацию. В нашем распоряжении оказалось и пояснение самой Чулпан.

В марте 2022 года актриса покинула Россию и была приглашена на работу в труппу Нового Рижского театра. На сегодня в театре она играет в трех постановках. Параллельно у нее много работы за пределами НРТ. Совмещать все предложения становится все труднее.