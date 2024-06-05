В субботу, 8 июня, в Латвии состоятся евровыборы: избиратели определят 9 политиков, которые в ближайшие пять лет будет представлять нашу страну в Европарламенте. Какой будет явка? Сколько партий из 16 участников выборов получат представительство в Европарламенте? Осуществляя выбор, граждане голосуют за партию или все-таки за личностей - конкретных кандидатов в депутаты? У каких партий есть шанс занять первое место на евровыборах? Каким политическим силам могут отдать предпочтение русскоязычные граждане? Портал Delfi попытался ответить на эти вопросы.
"Королева" евровыборов - явка: сколько граждан Латвии проголосуют?
Сколько партий получат представительство в Европарламенте?
Роль личностей в европейской истории: за кого голосуют - за партии или локомотивов?
Кто может победить на евровыборах?
Кто будет представлять интересы русскоязычных избирателей в Европарламенте?
"Королева" евровыборов - явка: сколько граждан Латвии проголосуют?
Традиционно на выборах в Европарламент - низкая: в 2019 году проголосовали только 33% граждан страны. Для сравнения: в выборах в Сейм голосует более половины избирателей. Низкая явка на евровыборах - не только в Латвии, но и в других стран ЕС - объясняется тем, что "Брюссель - далеко". У многих граждан каждой конкретной страны ЕС нет ощущения, что общеевропейская политика влияет напрямую на их жизнь или же на то, что они могут повлиять на решения Брюсселя.
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