В субботу, 8 июня, в Латвии - выборы в Европарламент: избирателям предстоит выдать путевки в Брюссель 9 депутатам. На финишной прямой в новом эпизоде подкаста Delfi "Шоу Шумана" журналистки Данута Дембовская и Александра Полещук подводят итоги еврокампании.
В этом выпуске:
Почему небольшие мобилизованнные группы электората на выборах в Европарламент могут сотворить неожиданный результат?
Атака на свободу слова - одно из последствие предвыборной кампании в Латвии.
Борьба Национального объединения и "Нового Единства" за первое место на евровыборах: каковы шансы Валдиса Домбровскиса пойти на третий срок в Еврокомиссии?
Евровыборы как праймериз выборов в самоуправления - и особенно среди партий, ориентированных на "русские голоса".
Угроза "правого марша" и расцвет популизма - чем рискует Европа?
"Шоу Шумана"* — подкаст портала Delfi о Евросоюзе вообще и выборах в Европарламент в частности. Журналисты Данута Дембовская и Александра Полещук человеческим языком рассказывают о том, как все устроено в Брюсселе и Страсбурге.
* Робер Шуман — французский и европейский политик, один из основателей Европейского союза, Совета Европы и НАТО. Иногда его называют "отцом ЕС". В честь Шумана названа станция метро в Брюсселе — через нее проходят все, кто приезжает в Европарламент.
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