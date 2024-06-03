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В субботу, 8 июня, в Латвии - выборы в Европарламент: избирателям предстоит выдать путевки в Брюссель 9 депутатам. На финишной прямой в новом эпизоде подкаста Delfi "Шоу Шумана" журналистки Данута Дембовская и Александра Полещук подводят итоги еврокампании.

В этом выпуске:

  • Почему небольшие мобилизованнные группы электората на выборах в Европарламент могут сотворить неожиданный результат?

  • Атака на свободу слова - одно из последствие предвыборной кампании в Латвии.

  • Борьба Национального объединения и "Нового Единства" за первое место на евровыборах: каковы шансы Валдиса Домбровскиса пойти на третий срок в Еврокомиссии?

  • Евровыборы как праймериз выборов в самоуправления - и особенно среди партий, ориентированных на "русские голоса".

  • Угроза "правого марша" и расцвет популизма - чем рискует Европа?

  • "Шоу Шумана"* — подкаст портала Delfi о Евросоюзе вообще и выборах в Европарламент в частности. Журналисты Данута Дембовская и Александра Полещук человеческим языком рассказывают о том, как все устроено в Брюсселе и Страсбурге.

* Робер Шуман — французский и европейский политик, один из основателей Европейского союза, Совета Европы и НАТО. Иногда его называют "отцом ЕС". В честь Шумана названа станция метро в Брюсселе — через нее проходят все, кто приезжает в Европарламент.

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