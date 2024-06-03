В субботу, 8 июня, в Латвии - выборы в Европарламент : избирателям предстоит выдать путевки в Брюссель 9 депутатам. На финишной прямой в новом эпизоде подкаста Delfi " Шоу Шумана " журналистки Данута Дембовская и Александра Полещук подводят итоги еврокампании.

"Шоу Шумана"* — подкаст портала Delfi о Евросоюзе вообще и выборах в Европарламент в частности. Журналисты Данута Дембовская и Александра Полещук человеческим языком рассказывают о том, как все устроено в Брюсселе и Страсбурге.

* Робер Шуман — французский и европейский политик, один из основателей Европейского союза, Совета Европы и НАТО. Иногда его называют "отцом ЕС". В честь Шумана названа станция метро в Брюсселе — через нее проходят все, кто приезжает в Европарламент.

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