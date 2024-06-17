Уже больше двух лет нуждающимся и малообеспеченным людям дана возможность списать небольшие долги, восстановить платежеспособность и вернуться на рынок труда. На деле погрязший в долгах человек должен заплатить круглую сумму нотариусу, добыть с десяток справок, соответствовать куче ограничений, точно знать, где и сколько должен, но после этого в списании долга могут и отказать. Политики решили упростить процесс и сделать его доступным более широкому кругу людей.