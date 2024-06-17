Уже больше двух лет нуждающимся и малообеспеченным людям дана возможность списать небольшие долги, восстановить платежеспособность и вернуться на рынок труда. На деле погрязший в долгах человек должен заплатить круглую сумму нотариусу, добыть с десяток справок, соответствовать куче ограничений, точно знать, где и сколько должен, но после этого в списании долга могут и отказать. Политики решили упростить процесс и сделать его доступным более широкому кругу людей.
"Любой человек, который выбрался из долгов, возвращается на рынок труда, и это хорошо", - заявил глава бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейрс.
Разработанные кмиссией поправки к Закону (об освобождении от долговых обязательств физических лиц) расширяют круг людей, имеющих возможность списать долги по потребительским кредитам в размере до 5000 евро. Планируется повысить и порог дохода, позволяющий подать заявление о списании долгов.
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