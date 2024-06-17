Национальный театр отказал в аренде помещения для постановки Дмитрия Крымова "Записки сумасшедших" с участием Чулпан Хаматовой и Максима Суханова. Причина: руководство культурного учреждения "осознало, что не оценило должным образом символическое и моральное значение этой аренды в условиях российской агрессии против Украины". Delfi получил комментарии у режиссера Дмитрия Крымова, актрисы Чулпан Хаматовой и главы компании-прокатчика спектакля Art Forte Юлии Лочмеле.

Сцена Национального театра - не подходящее место для гастролей на русском языке во время, когда Россия продолжает войну в Украине, развязанную кровавым режимом Путина", - заявил порталу Delfi директор Национального театра Марис Витолс.

Зимой, после премьеры спектакля Дмитрия Крымова "Питер Пен. Синдром" культурное учреждение подписало договор аренды на мировую премьеру независимого проекта "Записки сумасшедших" на русском языке с латышскими титрами, а теперь решило в аренде отказать.

До окончания войны в Украине в Национальном театре объявлен мораторий на русскоязычные гастроли. При этом театр обращает внимание, что никоим образом не настроен против профессиональных артистов театра, покинувших Россию после начала войны - театр уважает их выбор уехать и осудить преступный режим Путина.

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