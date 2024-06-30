Две недели назад Латвийский Национальный театр отказал в аренде помещения для постановки Дмитрия Крымова "Записки сумасшедших" с участием Чулпан Хаматовой и Максима Суханова: до окончания войны в Украине русского языка на сцене не будет. Глава балтийской компании-прокатчика спектакля Art Forte Юлии Лочмеле нашла другие площадки — неожиданные.

Сцена Национального театра - не подходящее местом для гастролей на русском языке во время, когда Россия продолжает войну в Украине, развязанную кровавым режимом Путина", - заявил порталу Delfi директор Национального театра Марис Витолс.

Зимой, после премьеры латышского спектакля Дмитрия Крымова "Питер Пен. Синдром", директор подписал договор аренды на мировую премьеру независимого проекта "Записки сумасшедших" на русском языке с латышскими титрами. А спустя несколько месяцев отказался от нее. "осознав, что не оценило должным образом символическое и моральное значение этой аренды в условиях российской агрессии против Украины".

Теперь до окончания войны в Украине в Национальном театре объявлен мораторий на любые русскоязычные гастроли. При этом театр уточнил, что не настроен против профессиональных артистов театра, покинувших Россию после начала войны - театр уважает их выбор уехать и осудить преступный режим Путина. И на латышский спектакль "Питер Пен. Синдром" билеты можно купить до сих пор.

Продажи на четыре премьерных показа спектакля "Записки сумасшедших с 18 по 21 сентября на новом месте - уже в сети Bilešu paradīze.

Организаторы заявили: все купленные ранее билеты действительны. Электронные билеты будут заменены автоматически до 15 июля — их отправят на почту покупателей. Тех, что приобрел бумажные билеты, приглашают писать на info@bilesuparadize, чтобы договориться о получении мест в новом зале.

Рассказываем, чем уникально новое место и каких чудес от него ждать.

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