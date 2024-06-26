На прошлой неделе директор Национального театра Марис Витолс объявил мораторий на постановки на русском языке до окончания войны в Украине. Триггером скандала стал независимый спектакль Дмитрия Крымова "Записки сумасшедших" с участием Чулпан Хаматовой и Максима Суханова, с которым Витолс подписал договор об аренде сцены. А потом "осознал, что не оценил должным образом символическое и моральное значение этой аренды в условиях российской агрессии против Украины". В интервью LETA Витолс подвел итоги своего первого сезона и изложил взгляды на прошлое, настоящее и будущее театра.

Новый приоритет Латвийского Национального театра - заполнение Большого зала зрителями, чтобы стабилизировать экономическое положение. По мнению Витолса, прошлое руководство не уделяло этому должное внимания - делало упор на малые залы и новаторские решения, нацеленные на определенную публику. Витолс намерен черпать большой сетью — затянуть самую широкую аудиторию.

В сеть предполагалось завлечь и русскоязычную публику - отчасти на это была рассчитана постановка Дмитрия Крымова "Питер Пен. Синдром". Так оно и случилось: спектакль на латышском языке собрал рекордное количество зрителей, которые до того в Национальный театр не ходили. Также он вызвал бурные отклики в соцсетях и самые противоречивые - у критиков. Часть из них выявила имперские нарративы у режиссера, особенно возмутившись выводом на сцену Пушкина… Что дальше?

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