Две недели назад жители Гризинькалнса буквально отвоевали право на сон у молодежи, шумно играющей в стритбол Ghetto Games – сперва игры остановили, потом заставили придумать формулу, устроившую жителей. Правда, действовать пришлось через суд. Для здоровья такой шум особенно опасен. Но эффективного защитного механизма от него в Латвии нет. К такому мнению пришло на днях и бюро омбудсмена, которое провело опрос страдающих от чужих развлечений горожан. Рассказываем, как все работает сейчас (или не работает?) и что предлагают.

"Запретить проводить в Риге массовые мероприятия и фестивали под открытым небом, особенно в ночное время (после 23.00) — на Луцавсале, эстраде в Межарарке (кроме Праздника песни), и пусть Positivus вернется в Салацгриву, а фестиваль техно-музыки уедет в латгальские дали".

"В Риге и так мало ночной жизни. Люди мало гуляют. Мне бы не хотелось ограничивать это еще больше. Если человек решает жить в таком месте, где внизу или поблизости есть бар или клуб, то ему придется считаться с шумом. Если же человек знает, что шум нарушает сон его или его детей, то не стоит и искать место для проживания в активном районе".

Вот такие разные мнения высказали рижане, откликнувшиеся на опрос Бюро омбудсмена. Исследование четко дало понять: проблема шума от развлекательных заведений существует, а попытки отдельных людей изменить ситуацию неэффективны.

С прошлого года развлекательные заведения и можно оштрафовать за шум на сумму до 5000 евро. Но даже это не гарантирует, что нарушения не повторятся. Другой возможности (кроме судебной) заставить нарушителей ночной тишины снизить уровень доставленного беспокойства нет. Штраф трудно наложить, а предпринимателям иногда выгоднее заплатить, чем что-то менять...

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