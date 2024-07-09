1 июля девятиклассники смогли узнать свои оценки по госэкзаменам. Выпускникам средней школы эти открытия предстоит сделать до 11 июля. Потом в течение месяца есть возможность обжаловать результаты. Желающих это сделать с каждым годом все больше. После большого числа претензий в прошлом году министерство немного поменяло систему. Рассказываем, как надо действовать.

Некоторые школьники, которые по итогам экзаменов должны были остаться на второй год, после апелляции все же смогли перейти на следующий этап. Правда, узнали они об этом только к концу августа, а то и в начале сентября. В итоге — лето на нервах, и в нужное учебное заведение было уже не попасть. Другие получили выпускной балл только после месячного (а то и дольше) ожидания апелляции, и не успели подать документы в нужный им колледж.

Министерство признало свои ошибки. В этом году систему немного усовершенствовали. Если поторопиться и все сделать правильно, то пересмотр оценки можно получить на пару недель быстрее.

Где и как узнать свои оценки?

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