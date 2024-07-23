В понедельник в США фактически стартовала президентская кампания Камалы Харрис, и пока старт кажется на удивление успешным. В первый же день Харрис собрала более 200 млн долларов пожертвований и заручилась поддержкой лидеров Демократической партии и более 2,5 тысяч кандидатов грядущего съезда. Республиканцы готовят свой ответ - они намерены подать в суд. Дональд Трамп уже заявил, что ему будет легче победить Харрис, чем Байдена. Между тем, она обладает серьезными электоральным преимуществом. Ее избрание будет означать преемственность внешней политики США по отношению к НАТО и Украине.

"С того момента, когда президент выдвинул кандидатуру Камалы Харрис, обычные американцы пожертвовали 49.6 миллионов долларов на ее кампанию", - сообщила вчера американским журналистам Лорен Хитт, пресс-секретарь штаба Харрис. Еще 150 миллионов долларов на поддержку кандидатуры Харрис выделил демократический политический комитет Future Forward. Под управление Харрис также перешли фандрезинговые комитеты Байдена и счета его штаба, на которых на данный момент скопилось около 96 миллионов долларов.

Реакция лидеров республиканцев оказалась агрессивно-нервной. "Камалу Харрис будет легко побить", - заявил Дональд Трамп корреспонденту телекомпании CNN. "Я думаю, она не лучше него, да еще и куда менее компетентна", - заявил он CBS News. Его партнер по выборам Джеймс Вэнс сказал , что раз Байден не может выдвигаться, то должен уйти в отставку по здоровью. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон и вовсе пригрозил демократам судом за то что Байден снялся с гонки до официального признания его кандидатом от Демпартии. Он, мол предал своих избирателей. Сенатор штата Джорджия, республиканец Джордж Ланг, так и вовсе пригрозил гражданской войной, если Трамп не выиграет выборы.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !