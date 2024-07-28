Разработанная Минздравом и утвержденная правительством новая модель наценки на медикаменты, которая приблизит цены рецептурных лекарств к аналогам в Литве и Эстонии, не удовлетворяет фармацевтическую отрасль Латвии. Чем мы дороже соседей? Что теперь не нравится аптекам?

На неделе ситуацию бурно обсуждали в комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам в присутствии многих представителей фарминдустрии.

Бывшая глава Минздрава Илзе Винькеле в свою каденцию имела опыт переговоров с аптеками с целью менять регулирование сферы. Она отважно вызвала на "серьезный и жесткий разговор" представителей крупных оптовиков и аптечных сетей и предлагала им подумать, как изменить сложившуюся ситуацию: в Латвии самые высокие из трех балтийских стран наценки на компенсируемые медикаменты, а цены такие, что многие люди просто не могут себе позволить лечиться.

Недавно Винькеле возглавила Отдел безопасности лекарств в Государственном агентстве лекарств. Теперь она призывает прислушаться к опасениям фармацевтов. По ее мнению, это нехороший сигнал, что к протестующим присоединились обычно мирно настроенные владельцы мелких и индивидуальных аптек и Общество фармацевтов. Значит, поправки могут и вправду серьезно потрясти сферу, а цены в итоге — не снизятся.

В чем суть изменений?

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