Украинский политолог Дмитрий Левусь в интервью эстонскому Delfi объяснил, какую выгоду преследуют Китай , Африка и Турция , предложившие так называемые мирные планы. Он критикует также планы Орбана и Трампа, предупреждая о возможных угрозах для стран Балтии при отсутствии наказания России за ее агрессию.

"Начнем с того, что есть украинская формула Зеленского, и она более чем конкретна. На самом деле, из всех документов, которые претендуют на то, чтобы быть мирными планами, ни один не проработан настолько тщательно, как формула Зеленского – это однозначно", - считает украинский политолог-международник, директор Центра общественных исследований "Украинский меридиан" Дмитрий Левусь.