Украинский политолог Дмитрий Левусь в интервью эстонскому Delfi объяснил, какую выгоду преследуют Китай, Африка и Турция, предложившие так называемые мирные планы. Он критикует также планы Орбана и Трампа, предупреждая о возможных угрозах для стран Балтии при отсутствии наказания России за ее агрессию.
"Начнем с того, что есть украинская формула Зеленского, и она более чем конкретна. На самом деле, из всех документов, которые претендуют на то, чтобы быть мирными планами, ни один не проработан настолько тщательно, как формула Зеленского – это однозначно", - считает украинский политолог-международник, директор Центра общественных исследований "Украинский меридиан" Дмитрий Левусь.
По просьбе Delfi, он оценил несколько мирных планов, которые на сегодня были озвучены.
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