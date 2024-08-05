Научный сотрудник Латвийского института внешней политики, преподаватель Балтийского колледжа обороны по российским военным и стратегическим учениям Сандис Шрадерс предположил, что после обмена заключенными между Россией и Западом латвийская внешнеполитическая служба должна рассмотреть вопрос о закрытии российского посольства в Риге, чтобы ограничить деятельность шпионов. Портал Delfi выяснил, что на этот счет думает латвийский МИД.

Шрадерс считает, что обмен пленными между Западом и Россией был основан исключительно на российских интересах, в результате чего Кремль получил захваченных на Западе сотрудников спецслужб. По мнению исследователя, это стало поощрением для российских шпионов, которые находятся на Западе и выполняют свою работу в интересах России. Даже те шпионы, которых только готовят для выполнения военных задач, могут быть уверены, что Кремль позаботится о них.