Освобождение Ильи Яшина и Владимира Кара-Мурзы открывает новые возможности для российской оппозиции в борьбе с автократическим режимом Владимира Путина, считает исследователь авторитаризма, политолог Маргарита Завадская, научный сотрудник Финского института международных отношений. Какие инструменты есть у российских оппозиционеров? Какую ценность борцы с Путиным представляют для Запада? И при каких условиях могут ослабнуть позиции Кремля? Об этом читайте в интервью Delfi.

Ссылка или ценный опыт?

Когда мы говорим об автократическом режиме, о каких его главных признаках мы должны помнить?

В экспертных дискуссиях единого мнения нет, скорее есть общее представление, что в авторитарных режимах власть несменяема. И она несменяема, даже если в стране существуют выборы, и они проходят регулярно. Далее начинаются дискуссии, особенно последние тридцать лет после распада Советского Союза, а что делать, если выборы есть, но они какие-то не такие. И здесь возникает следующий критерий: выборы должны соответствовать международным стандартам честных и справедливых выборов. И значит, для этого нужны независимые наблюдатели и те, кто может зафиксировать попытки фальсификаций.

Поэтому авторитарный режим весьма чувствителен к международным организациям и своим наблюдателям, таким как "Голос" в России. Председатель "Голоса" Григорий Мельконянц тоже является политзаключенным. Все остальные свободы и права считаются следующим уровнем развития демократии.

На встрече с журналистами выпущенные на свободу Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Андрей Пивоваров заявили о своих намерениях продолжать бороться с режимом Владимира Путина. Можно ли победить автократический режим извне? Что нужно для того, чтобы действия российской оппозиции в изгнании оказались эффективны? Какие есть инструменты?

Это действительно сложный вопрос, насколько из-за рубежа можно участвовать в политических процессах страны исхода. В российских реалиях руководство, кажется, искренне верит, что, пересекая границу, человек утрачивает принадлежность к политическому сообществу и свои претензии на легитимную политическую борьбу.

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