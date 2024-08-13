До сих пор владелец скандального туроператора Fisom Матисс Далбергс так и не связался с Центром защиты прав потребителей (PTAC) в связи с репатриацией детей и молодежи из Испании в Латвию. В организованный компанией лагерь для серфинга в Португалии они ехали на автобусах, которые так и не добрались до пункта назначения. Об этом в программе Spried ar Delfi рассказала директор Департамента надзора за соблюдением прав потребителей PTAC Эдите Дрозда.
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