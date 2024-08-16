Позволяет ли международное право стране-жертве международной агрессии вести боевые действия на территории агрессора и оккупировать его территорию? Какое влияние на российское общество оказало первое со Второй мировой войны вторжение иностранных войск на российскую территорию? Как российская пропаганда и власти пытаются подавать россиянам это беспрецедентное событие? Усилило ли наступление позиции Украины на возможных переговорах с Москвой? Как связаны между собой украинское наступление, переговоры и выборы президента США? Об этом Delfi поговорил с экспертами - российскими оппозиционными исследователями международных отношений и внутренней политики, как внутри страны, так и в США и Европе.

В четверг, 15 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о создании на занятой территории Курской области РФ военной комендатуры. Ранее он заявлял, что Украина контролирует уже более 80 российских населенных пунктов. 15 августа появились сообщения близких к ВСУ украинских Telegram-каналов о захвате более 100 российских пленных на территории Курской области. Источники Delfi в Киеве сообщают, что их может быть более двух тысяч.

Украинское наступление в Курской области явно застало врасплох как Россию, так и украинских союзников. Впервые в ходе российско-украинской войны ВСУ захватили часть российской территории. Российские власти пока ответили на этот беспрецедентный ход неорганизованно, зона контроля ВСУ расширяется, российские граждане бегут из районов боевых действий, власти объявляют в приграничных регионах эвакуацию, чрезвычайное положение, контртеррористическую операцию, но пока не могут сдержать наступление. Совещание Владимира Путина с губернаторами приграничных регионов оказалось признанием потери контроля за ситуацией.

"Международное право не налагает на Украину никаких ограничений по ведению боевых действий на российской территории, - говорит Delfi Илья Шаблинский, профессор российского конституционного права и член Московской Хельсинкской группы в изгнании. - Ограничения универсальные для обоих сторон - нельзя подвергать опасности мирное население, например. Однако никакого запрета на вторжение на территорию государства-агрессора нет".

Ни мобилизации, ни протестов

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