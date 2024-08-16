Рожденная в Красноярске Мария Метусало (25) случайно узнала, что у ее семьи есть эстонские корни. В 14 лет она начала изучать свою родословную и не только нашла давно потерянных родственников в Эстонии, но и переехала в Тарту. Теперь она успешно завершила обучение в местном университете.

Мария до подросткового возраста ничего не знала о своей родословной. Для русскоязычного человека ее фамилия кажется необычной. Отец лишь смутно упоминал, что семья, возможно, имеет связи с Эстонией или Финляндией.

Интерес к исследованию родословной у Марии появился примерно в 14 лет, когда в школе нужно было составить семейное древо. Отец нашел контакт своей тети Томы, единственной из оставшихся родственников, с которой он поддерживал связь.

Мария вспоминает свою первую попытку восстановить семейные связи: "Я поняла, что тете это все не было особо интересно. Она мало что помнила, но смогла найти документы. В военном билете моего деда было указано, что он русский, а у прадеда – что он эстонец. Это и стало отправной точкой для моих поисков".

Fоtо: ERAKOGU

Выдержка из метрической книги. Адельберт Метусала – прапрапрадед Марии. Родился в 1850 году.

"Маша, в какой ты секте?"

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !