Два месяца назад Конституционный суд (КС) Латвии признал законным полный перевод публичных и частных школ и детсадов на госязык. В понедельник КС опубликовал три особых мнения: два судьи критикуют решение по частным школам, а одна считает, что речи о правах русскоязычных нацменьшинств и не было, потому что у Латвии — свой исторический контекст. Податель иска от имен двух своих детей юрист Тенгиз Джибути сообщил Delfi, что особые мнения судей вдохновили его обратиться в Европейский суд по правам человека.

Зачем детям 1,5-5 лет "бороться с дезинформацией"? За кружками по русскому языку не обязательно идти в частную школу. Одну реформу не завершили и не проанализировали — взялись за следующую. Почему одним нацменьшинствам можно развивать язык и культуру в рамках школьной программы, а другим нет — они не виноваты, что государства не договорились...

Конституционные судьи достаточно жестко прошлись по принятому в июле решению КС о том, что полный перевод дошкольного и школьного образования на госязык - оправданное и необходимое решение. В вердикте говорилось, что это позволит побороть последствия русификации и самосегрегации (замыкание в своем "пузыре") русскоязычных детей, включив их в работу гражданского общества. Настаивали, что качество образования не пострадает.

Портал внимательно наблюдал за процессом, а после публикации особых мнений возможно его продолжение и развитие. В конце концов, в соседней Эстонии частным школам образование на родном языке разрешили сохранить.

Что такое "особое мнение"?

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