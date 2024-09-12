С началом учебного года родители записывают детей на получение дополнительного образования по интересам — в кружки, спортивные, музыкальные и художественные школы. Уплаченные за детей налоги родители или опекуны могут вернуть при подаче годовых деклараций. Но не всегда. Как разобраться, что образование по интересам — законное, а потраченные деньги можно частично вернуть? И как это сделать? Рассказываем.