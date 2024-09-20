С конца июля жители Кенгарагса, наконец-то, смогли насладиться комфортом поездок на новом низкопольному трамвае — подарок спальному району обошелся в 60 млн евро. В то же время обитатели Центра, Межапарка, Юглы и Иманты с удивлением обнаружили, что к остановкам 1-й и 11-й линии все чаще с грохотом подъезжают старенькие "квадратные" трамваи, раньше обслуживавшие только 7-й маршрут. В центре города издалека и не узнать, что проехало. С чем связана замена, как узнать время прибытия нового трамвая и чего ждать дальше — рассказывает Rīgas Satiksme.

Свой первый низкопольный трамвай чешского предприятия Skoda Transportation Рига запустила от улицы Радио до Юглы в 2010 году. Это был 6-й маршрут - половина от самого длинного на сегодня 1-го. Обещали, что полностью трамвайный парк заменят в семь этапов к 2032 году, потратив полмиллиарда латов, то есть около 700 млн евро. Но уже тогда предполагали, что сумма вырастет.

Сегодня на долю новичков приходится больше половины трамвайного парка Риги. Но большая часть трамвайных маршрутов Rīgas satiksme все еще обслуживают старые трамваи, выпущенные десятки лет назад в Чехословакии. Чтобы забираться в такие вагоны, надо вскарабкаться на метр над уровнем земли. Как вариант, обсуждалась возможность переоборудовать старые вагоны, но на это не пошли.

Почему трамваи "поменялись местами"?

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