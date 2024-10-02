После показа фильма "Исчезнувший театр" к режиссеру Дарье Виолиной подошла дама: "Я внучка актрисы Skatuve Анны Петерсоне — моя бабушка выжила. А моего деда, заведущего постановочной частью Фрициса Улманиса, расстреляли". Другой внук Фрициса - Игорь Ульман, снятый в фильме - не знал о существовании еще одной внучки. Премьера фестиваля "Балтийская жемчужина" принесла еще два открытия. Директор театра Skatuve Освальд Глазниекс спас от смерти писателя и диссидента Александра Солженицына. А бабушка латвийского режиссера Мары Кимеле, легендарная Ася Лацис, выжила, не сдав ни одного коллеги.

Рассказываем по порядку обо всех невероятных открытиях команды режиссера Дарьи Виолиной. В ее послужном списке уже были фильмы о жертвах сталинских репрессиях. Не могла оставить равнодушной и история трагедии 1937-1938 года, когда на полигоне Бутово была расстреляна труппа латышского театра Skatuve в Москве (подробности - ниже). Авторы фильма начали свои исследования, не зная, что в Латвии уже ведутся параллельные процессы.

За последний год про судьбу "неудобных латышей", которые предпочли родной Латвии "красную" Россию, было выпущено два латвийских проекта: художественный фильм Дависа Симаниса "Молчание Марии" и спектакль Лауры Грозы в Театре Чехова "Skatuve в огне".

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Документальный фильм Дарьи Виолиной и Сергея Павловского "Исчезнувший театра" стал третьей премьерой года. Именно он и последовавшие за ним события пролили свет на недостающие части исторического пазла, составление которого местами похоже на захватывающую детективную историю, а местами — на развесистую клюкву. В художественном кино не используют такие повороты сюжета, которые подкидывает жизнь — так не бывает!

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