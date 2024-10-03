Два месяца и два дня. Именно столько времени удалось прожить на свободе и не попасться ЧК шпиону Николаю Балодису, подготовленному Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ). Он был направлен в Латвию в конце августа 1952 года. Из всех американских и британских агентов, тайно направленных в Латвию после Второй мировой войны, Балодис продержался дольше всех. Другие были задержаны или расстреляны ЧК в первые часы или дни после прибытия в Латвийскую ССР. Выиграло ли ЦРУ от времени, проведенного им на свободе, и помог ли Балодис разрушить систему лжи и дезинформации, созданную ЧК, которая держала Запад в заблуждении почти десять лет? К сожалению, нет.

Портал Delfi продолжает серию статей о шпионе ЦРУ Николае Балодисе и его деятельности в Латвии в годы холодной войны. В первой статье мы рассказали об операциях британских и американских спецслужб в Латвии в послевоенный период, которые полностью провалились из-за противодействия ЧК и предателей. Во второй публикации на основе документов ЦРУ и ЧК мы раскрыли, как советский шпион проник в спецслужбы США и сорвал одну из операций ЦРУ.

27 августа 1952 года три американских шпиона, прошедших подготовку в Западной Германии, - бывший лейтенант Латышского легиона Алфредс Риекстиньш, засланный ЧК шпион Эдвинс Озолиньш и герой этой истории Николай Балодис - десантировались с парашютом из самолета под Грамздой в Курземе. После прыжка с парашютом Балодиса отнесло ветром в сторону, а Риекстиньш и Озолиньш направились к Сабиле. Там, в одном из домов, оба шпиона были окружены чекистами, Риекстиньш покончил с собой, проглотив пузырек с ядом, а предатель Озолиньш сообщил чекистам, что в Латвии находится третий шпион ЦРУ - Балодис.

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