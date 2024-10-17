5 ноября в США состоятся выборы президента. Результат - непредсказуем. По опросам, рейтинги кандидатов, демократического вице-президента Камалы Харрис и республиканца Дональда Трампа различаются лишь на пару процентов. В этой борьбе российская пропаганда выступает на стороне Трампа, но пока ей удается привлечь на его сторону разве что россиян, которые в американских выборах не участвуют.

"О-о-очень здорова": Харрис похвасталась справкой от врача в преддверии выборов в США". "Худший кошмар демократов": Камала Харрис опозорилась на встрече с избирателями". Милые бранятся: "умственно отсталая" Харрис назвала Трампа "угрозой для Америки". Это лишь несколько заголовков двух самых популярных российских таблоидов — "Комсомольской правды" и "Московского комсомольца". Российские СМИ внимательно следят за предвыборной кампанией в США, и их освещение имеет ярко выраженную трампистскую окраску.

Россия, судя по результатам расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, активно вмешивалась в американские президентские выборы в 2016 году, поддерживая Дональда Трампа. Сейчас Кремль ставит на Трампа, поскольку тот обещает прекратить поддержку Украины. Но все не так просто.

"Российская пропаганда ориентирована на внутреннюю российскую аудиторию, — говорит Delfi Илья Будрайтскис, российский политолог в изгнании, приглашенный исследователь Калифорнийского Университета в Беркли. — В Кремле ее также считают сигналом в сторону Трампа и его окружения, демонстрацией симпатий. Там думают, что кто-то в Америке все это обязательно посмотрит, прочтет и оценит по достоинству".

Пока российским медиа удалось повлиять только на мнение россиян.

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