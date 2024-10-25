В 2022 году в Зиепниеккалнсе открылся индийский ресторан, персонал которого пять месяцев проработал в нечеловеческих условиях. Правоохранительным органам удалось остановить деятельность преступной группировки только после того, как одна из жертв при помощи Google Translate написала письмо премьер-министру Латвии Эвике Силине.

Обещал жениться

Амар Сингх приехал в Латвию из Германии весной 2022 года. Перед этим он познакомился в интернете с Наталией, и, как заявил журналу прокурор Айварс Бергманис, у нее возникло представление о том, Сингх готов создать с ней семью. На самом у Сингха уже были две жены - одна в Индии, вторая в Германии. Он заранее создал группу сообщников в Индии, чтобы заманивать соотечественников в Латвию, обещая им работу в ресторане. За это индийцы должны были заплатить 10 000 долларов.

На предложение откликнулись двое мужчин - Ринку (39 лет) и Абишек (28). Следствие предполагает, что на полученные средства Сингх создал ресторан. Помещения для него были найдены на улице Спулгас в Зиепниеккалнсе. Наталия подготовила документы в Управение по делам гражданства и миграции (PMLP), сообщив, что оба работника будут жить у нее по месту жительства. На самом деле жилья не было вообще - работники спали на полу в помещениях ресторана.

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