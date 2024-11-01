За последние месяцы цены на некоторые группы продуктов питания значительно выросли. В том числе стоимость кофе на международных биржах в сентябре этого года достигла самого высокого уровня за последних пять лет. "Теперь на упаковках кофе есть "противокражные датчики". Это означает, что кофе стал почти как кольцо с бриллиантом, а значительная часть населения Латвии вообще не может себе его позволить", - заявила в программе Spried ar Delfi руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.
Росту цен на кофе способствовало несколько факторов, в том числе распространение болезней на плантациях кофейных деревьев, а в других местах на урожай повлияли климатические условия. В качестве примера Гулбе привела Вьетнам, где выращивается сорт кофе "Робуста". В этом году страна пережила сильную засуху, что привело к очень плохому урожаю.
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Неожиданным для многих фактором, влияющим на цены кофе, стал рост спроса на кофе в Китае.
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