Наблюдательные жители Саркандаугавы заметили, что уже несколько месяцев назад работы на новой станции Даудери вроде бы завершились, строителей не видно. При этом в только что построенной станции ночью горит свет – создается ощущение, что станция функционирует, хотя поезд на ней не останавливается. Почему так происходит?

Новая станция расположена всего в километре от станции Саркандаугава. Обе станции в будущем сохранят, возле обеих будут пункты мобильности, то есть с поезда можно будет пересесть на общественный транспорт или взятое напрокат транспортное средство. Сейчас эти пункты проектируются и могут быть построены к маю 2026 года.

Но завершены ли строительные работы на самой станции Даудери, и есть ли надежда, что там вскоре будет останавливаться поезд?

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