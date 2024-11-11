В юбилейном выпуске программы "Наука или глупости" журналисты Delfi побывали в Рижском замке у Эдгара Ринкевича, чтобы выяснить, не стало ли привидение причиной того, что президент Латвии предпочитает жить не в замке, а в юрмальской резиденции. Также задали несколько вопросов, присланных читателями и слушателями. Один из них – какой новый государственный праздник ввел бы Ринкевич и как бы он его отмечал?
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Loading...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv
Подпишись и читай:
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь