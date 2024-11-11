В юбилейном выпуске программы "Наука или глупости" журналисты Delfi побывали в Рижском замке у Эдгара Ринкевича, чтобы выяснить, не стало ли привидение причиной того, что президент Латвии предпочитает жить не в замке, а в юрмальской резиденции. Также задали несколько вопросов, присланных читателями и слушателями. Один из них – какой новый государственный праздник ввел бы Ринкевич и как бы он его отмечал?