Надо менять политику наказаний за нарушения правил дорожного движения, но штрафы с первого километра превышения скорости не станут главным способом снизить количество смертей в ДТП, заявил в программе Kāpēc на Delfi TV начальник Госполиции Армандс Рукс. Наиболее эффективными решениями для повышения безопасности на дорогах стали фоторадары, увеличение числа нетрафарированных полицейских машин, пересмотр штрафов за агрессивное вождение и вождение без прав, считает Рукс.