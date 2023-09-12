Вечером 12 сентября общество Austošā Saule проведет пикет перед Домом Москвы, чтобы "добиться удаления символов российского государства и надписей кириллицей". 2 августа надпись на здании уже демонтировали: ее снял теперь уже экс-руководитель Дома Москвы, бывший директор Рижского русского театра им. М. Чехова Эдуард Цеховал. Две недели спустя надпись вернула на место новый глава Дома Москвы Светлана Зайцева. Портал Delfi разбирался с тем, что происходит в попавших под санкции здании и организации.

"За историю человечества столько раз что-то где-то происходило, но я, наверное, такой вот человек без мнения. Не потому, что у нас что-то запрещено. Эту позицию я озвучиваю даже своим близким на кухне, в принципе не разрешая со мной обсуждать эти все истории…" — озвучила свое отношение к войне Светлана Зайцева.

По мнению сегодняшней главы учреждения, каждый сам решает, "жить в переживаниях и защите какого-то своего мнения, своих интересов или получать радость от того, чтобы помочь детскому коллективу или посмотреть хороший спектакль, не связанный с политикой". Светлана выбирает последнее…

"Расположение этого символа в Риге является позором и символически неоспоримым доказательством неспособности страны справиться с влиянием Москвы", — сообщил Райвис Зелтитс, глава общества Austošā Saule. Организатор пикета, в котором двадцать заявленных участников намерены "осудить расположение в Риге символов страны-агрессора России".

Светлана Зайцева согласилась на разговор с порталом Delfi о ситуации за фасадом Дома Москвы. Эдуард Цеховал с Delfi говорить отказался: "сами понимаете почему". Честно говоря, не понимаем.

Что происходило с Домом Москвы после 24.02.2022?

Кто сегодня управляет учреждением?

Кто такая Светлана Зайцева и какая ее позиция?

Чем занимается Дом Москвы?

Что происходит с названием на фасаде?

Кто платит по "замороженным" счетам?

Как Дом Москвы готовится к пикету?

Что было с Домом Москвы после 24 февраля 2022 года?





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