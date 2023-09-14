Методическое пособие "Сексуальное образование: вопросы и ответы", рассчитанное на четвероклассников, "взорвало" соцсети. Оно рассказывает в том числе о трансгендерности и понятии "социальный пол", а формулировки вроде "родился не в своем теле" вызывают критику со стороны психологов, работающих с подростками. Сейчас это пособие удалено из общего доступа, а Комиссия Сейма по запросам рассмотрит заявление "Объединенного списка", потребовавшего разъяснений от министра образования и науки Анды Чакши ("Новое Единство").

Сейчас целиком ознакомиться с пособием нельзя. На просьбу Delfi прислать материалы для ознакомления Центр содержания образования (VISC) ответил отказом, объяснив, что они изъяты и переданы для оценки экспертам. Представление можно составить из отдельных скриншотов и обрывков видео, которые разошлись по социальным сетям. На видео, в частности, рассказывается, что люди могут ощущать себя в чужом теле, и их психологический пол может не соответствовать биологическому, а в одном из заданий предлагается вместе с одноклассниками составить карту своей идентичности, учитывая такие аспекты как биологический пол, половая идентичность, гендерное поведение (dzimtes izpausme), романтические чувства и сексуальное влечение.

Публикация материалов вызвала резкую реакцию в соцсетях. По родительским чатам в WhatsApp распространяется заявление на имя руководства школы с требованием согласовывать с родителями любые занятия, связанные с половым воспитанием — в связи с тем, что в Латвии и в мире детям навязывается "идеология о гендеризме, смене пола, гомосексуализме, ЛТБТ+ и всем остальном, что может сильно покалечить мировосприятие и психику ребенка". Заодно требуется согласовывать с родителями встречи с медицинским персоналом и психологами для разговора о Covid-19.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram