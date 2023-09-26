Удар украинских ракет по штабу российского Черноморского флота в Севастополе означает коренной перелом в войне на море. Поражение штаба флота может серьезно нарушить его управленческую инфраструктуру и заставить российское командование перевести оставшиеся корабли в Новороссийск. Располагающаяся там военная база ни по размерам, ни по логистической инфраструктуре не сравнима с севастопольской.

22 сентября в здание Штаба российского Черноморского флота (ЧФ РФ) в самом центре Севастополя одна за другой попали две ракеты. На видео и фото ракетных ударов западное крыло этого сталинского трехэтажного здания выглядит так, как будто в него врезался самолет.

Пресс-служба Сил специальных операций ВСУ сообщила о том, что в результате удара погиб командующий российским Черноморским флотом, адмирал Виктор Соколов. Всего, согласно украинским данным, были ранены 105 и убиты 34 российских военных. Россия эту информацию не подтверждает — до сих пор сообщалось только об одном "пропавшем без вести". Однако 26 сентября Соколов появился на видеозаписи заседания коллегии российского Министерства обороны.

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