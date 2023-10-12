"Кремлевская пропаганда" — так в посте на Facebook посольство Украины в Латвии назвало спектакль "Перемирие" по пьесе украинского драматурга Алексея Куралеха в Даугавпилсском театре, премьеру которого сыграли 6 октября. Театр в ответ попросил отозвать "очерняющую информацию". По решению труппы, 13 октября постановку сыграют еще раз, а экспертная комиссия Министерства культуры оценит ее содержание и заряженность, сообщил Delfi Художественный руководитель театра Олег Шапошников.

6 октября посольство Украины в Латвии выставило пост в Facebook с осуждением спектакля "Перемирие" по пьесе украинского драматурга Алексея Куралеха в Даугавпилсском театре — постановку назвали "кремлевской пропагандой". Случилось это за несколько часов до премьеры.

Художественный руководитель театра Олег Шапошников считает, что творческий коллектив оказался "без вины виноватым". Премьера в пятницу состоялась, а на 13 октября запланирован следующий показ — все билеты на несколько спектаклей вперед проданы.

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Сегодня труппа собралась на обсуждение грядущего показа — быть или не быть. "Мне важно мнение каждого, — говорит Шапошников. — Как он себя чувствует в этой ситуации, ощущает ли какой-то моральный барьер. Для актеров это важно, ведь спектакль должен играться с абсолютной уверенностью". Труппа пришла к выводу: причин отменять спектакль нет.

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