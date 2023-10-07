Вчера посольство Украины в Латвии выставило на своем аккаунте Facebook пост с осуждением спектакля "Перемирие" по пьесе украинского драматурга Алексея Куралеха в Даугавпилсском театре — постановку назвали "кремлевской пропагандой". Случилось это за несколько часов до премьеры. По просьбе Delfi, художественный руководитель театра Олег Шапошников прокомментировал сложившуюся ситуацию — по его мнению, творческий коллектив оказался "без вины виноватым".

Действие спектакля происходит на Донбассе в 2014 году — оно основано на пьесе Алексея Куралеха, которого в посте посольства Украины в Латвии называют "донецким драматургом" и выразителем "мягкой силы" России. Диппредставительство обращает внимание, что в пьесе используются такие пропагандистские нарративы Кремля как "братская война" и "братские народы", а также она доносит послание о том, что вину за войну надо искать в обеих сторонах конфликта.

Россия как государство-агрессор в пьесе не упоминается. Также в пьесе не упоминается борьба Украины за свободу, независимость и территориальную целостность. Посольство подчеркивает, что Куралех проживает в Донецке с 2014 года, считает себя жителем самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, а его пьесы активно ставятся и в России.

Посольство Украины заявило, что постановка такого спектакля противоречит политике Латвии по борьбе с пропагандой. При этом указывается, что на официальный запрос посольства об отмене спектакля не была получена реакция от ответственных учреждений Латвии.

Премьера в пятницу состоялась, а на 13 октября запланирован следующий показ.

В аннотации Даугавпилсского театра постановка описывается так: "Это невыдуманная трагедия о людях, втянутых в войну; рассказ о сохранении человеческого лица в нечеловеческих условиях". Рассказывается, что пьеса "Перемирие" была написана в 2017 году. Куралеха вдохновили реальные события, когда в 2014 году во время перемирия солдаты, воюющие друг против друга, ремонтировали крыши, поврежденные в ходе боевых действий".

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