Родители, чьи дети посещают бывший детсад нацменьшинств, обратились с просьбой разобраться в ситуации: в дошкольном учреждении запретили проводить елки на русском языке. Даже за деньги мам и пап. Ссылаясь на решение Рижской думы, заведующая пригласила Рождественского дедушку ( Ziemassvētku vecītis ). Родители опасаются, что такое мероприятие не станет праздником для толком не освоивших госязык детей. Портал Delfi разбирался в ситуации. Мнение высказала и Госслужба качества образования Латвии.

"В Риге Департамент образования запрещает проведение елок в саду на русском языке, даже за деньги родителей", — написала возмущенная мама (имя просила не публиковать). По ее словам, факультативную программу освоения родного языка для нацменьшинств в их саду запустили недавно, при этом "очень низкие ставки и нет учителей". Но родители надеялись, что "в рамках прав детей на освоение родного языка" елку на русском языке провести можно, "как способствующую освоению языка и традиций".